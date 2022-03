ICYMI : il meglio della settimana nr.10 del 2022

La settimana scorsa è stata sicuramente molto importante per tutto quanto abbiamo avuto modo di vedere. Qui su I&M l’abbiamo vissuta pienamente e abbiamo cercato di interpretare quanto stava accadendo, e speriamo di essere riusciti a trasmettervi qualcosa.

Ho pensato in questo post (in stile vecchia rubrica Bulls e Bears) di riprendere le tematiche più importanti, proprio per permettere a chi magari si è perso qualche pezzo per strada, di recuperare il terreno perso.

Abbiamo cercato di dare un senso a quanto sta accadendo in Ucraina. Visto che è stato tutto deciso a tavolino

Il quadro tecnico del FTSEMIB però è in estremo ipervenduto e il rimbalzo tecnico era dietro l'angolo

Ecco chi, in pratica, ha già vinto e chi ha già perso

Tra i due (o più) litiganti, il terzo gode ed ha gli occhi a mandorla

Italia: la crisi Ucraina ha un effetto dirompente. Sull'economia e anche sul PNRR. Ecco perché

BCE: meeting deludente, confusionario, controverso. E la Lagarde ha perso una grande occasione. La cosa preoccupa.

Siamo all'inizio di un nuovo ordine globale. Prendiamone atto e adeguiamoci a quanto sta accadendo.

E dopo aver buttato uno sguardo ai vecchi post, prepariamoci alla nuova settimana. Probabilmente sarà la più intensa, importante e diventerà forse anche decisiva. Unico obiettivo? PACE, il prima possibile. Anche per i mercati.

Ovviamente tutti si domandano SE si andrà in recessione o peggio in stagflazione. Presto o meglio, impossibile dirlo perchè come ho detto, non dipende dall’economia ma dipende dalla geopolitica. E dipendere dagli eventi esogeni è tremendamente complicato. Intanto qui qualche grafico su recessione e S&P 500.

PS: e non scordatevi mercoledì che la FED dovrebbe alzare i tassi. Poco importa, molto più importante cosa ci racconterà Powell subito dopo. Buona settimana a tutti!

