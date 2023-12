FLASH JUNK BOND e rapporto rischio-rendimento. Time to sell?

Che l’economia USA si sia dimostrata molto resiliente è un dato di fatto. E al momento sorprende ancora questo connubio tra inflazione in ribasso, crescita economica che resta positiva e tasso disoccupazione assolutamente sotto controllo.

Se il ciclo economico in Europa un po’ spaventa, al momento in USA il problema sembra proprio non esserci.

C’è fiducia e lo si nota in ogni dove. Guardiamo ancora il mondo High Yield. In questa sede fermiamoci al mercato USA. E perdonatemi se ultimamente mi concentro su questo segmento di mercato, ma è molto utile per cercare di prevedere ed anticipare il comportamento di ALTRI segmenti di mercato (analisi intermarket).

Non c’è dubbio che le forze macroeconomiche sono state i principali fattori trainanti della performance del mercato globale high yield, ma è probabile che nel 2023 il focus si sposterà nuovamente sui fondamentali degli emittenti , anche perché, nonostante i bilanci relativamente solidi di gran parte del mercato, è probabile che nel 2023 si verifichi un aumento dei default. I motivi ve li ho già spiegati. Ciclo economico in rallentamento e ritardo degli effetti dell’aumento tassi di interesse nel corso del 2023.

Se facciamo un’analisi storica degli spread, notiamo però che oggi siamo perfettamente consolidati nella parte bassa del grafico. Il che suggerisce un mercato non solo molto confidente ma anche decisamente caro.

