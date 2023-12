EUROPA: vola lo spread sui titoli High Yield

L’analisi del mondo High Yield è sempre molto valida per cercare di tastare il polso all’economia e indirettamente al mondo equity.

Se quindi si va ad analizzare lo spread tra gli emittenti più solidi ed il mondo High Yield già si percepisce lo stato di salute dell’economia. Se poi si analizzano anche le tendenze il quadro diventa ancora più chiaro.

In grafico qui sopra mette a nudo l’andamento dello spread tra i Govies e gli High Yield. Le società più rischiose d’Europa hanno ora un rendimento medio del 19,66%, secondo l’indice Ice BofA che monitora il debito regionale con rating tripla C e inferiore. Ciò si traduce in uno spread – il premio pagato dalle società rispetto agli emittenti di debito pubblico – di oltre 18 punti percentuali.

Lo stesso tipo di indice, ragionato per il mondo USA, ci porta ad un rendimento medio apri al 13.47% con uno spread su Treasury pari a soli 9 punti percentuali. Esattamente la metà dello spread Europeo. Con due tendenze molto DISTINTE. Negli USA è lateralità, il che significa che il mercato sconta e si aspetta “soft landing“. In Europa è netta la tendenza al rialzo, il che sottointende forte aumento del rischio e quindi potenziale recessione.



E quindi evidente una divergenza nettissima tra i due indicatori. Identici nella struttura ma riferiti a due aree geografiche diverse.

Come i può interpretare? Tanto chiaro quanto semplice. Il rischio recessione in Europa è AMPIAMENTE visibile e scontato dal mondo obbligazionario High Yield. Ma non mi risulta che tale scenario sia visibile già su altri tipi di mercati, al di fuori del mondo High Yield. Per la cronaca, in Europa siamo arrivati ai livelli visti nel 2009. Ricordate cosa stava accadendo allora e cosa era successo negli USA?

Danilo DT

