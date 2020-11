MIND THE GAP: aggiornamento con CESI e SP500

Di post dedicati al “Mind The Gap” ne ho già scritti molti. Questo è sicuramente uno dei tanti ma mette a nudo una necessità impellente del mercato. Quella di uno stimolo che ne giustifichi l’andamento.

Riprendiamo il ben noto20 messo a confronto con l’andamento della borsa USA (SP500 nella fattispecie).

E’ evidente come il CESI si stia deteriorando, mentre la borsa, seppur zig-zagando, mantiene delle quotazioni elevate.

Il mercato quindi sta già scontando quello che sarà l’impatto della politica fiscale di Biden, che però dovrà arrivare in fretta con conferme importanti altrimenti i recenti massimi si scioglieranno come neve al sole.

STAY TUNED!

–

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

VN:F [1.9.20_1166]