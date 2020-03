THE BIG CRISIS #19: si sgretola il mercato del lavoro USA?

Quanto è importante lo stato di salute del consumatore americano? E’ drammaticamente importante, ma non solo per gli USA ma per tutto il mondo. Ricorderete il grafico che vi ho riportato qua sopra, e che riporta qual’era fino a poco fa il sentiment del consumatore americano. Semplicemente stellare, o per lo meno ce lo riportavano tale. Un estremo che poteva anche essere considerato un indicatore contrarian, ma il sistema stava facendo l’impossibile per dare sempre entusiasmo al consumatore USA anche in vista delle elezioni USA.

Poi però è arrivato il COVID-19 e tutto sta cambiando. Hanno cercato di insabbiare la cosa e di trasformarla in un qualcosa di controllabile e non preoccupante…ma alla fine non hanno potuto negare l’evidenza. E adesso dovranno fare i conti con le conseguenze di un problema che doveva essere un non problema.

Secondo voi, il mitico consumatore USA sarà ancora così fiducioso se cambia radicalmente il mondo del lavoro? TADAAA… Ecco che il castello di sabbia crolla. I dati sull’occupazione USA hanno sempre nutrito dubbi. Oggi i nodi vengono al pettine.

Ecco la proiezione di Bloomberg sui Jobless claims. Il grafico è semplicemente impressionante (e in passato come vedete è sempre stato molto attendibile). Pensare che l’impatto sia leggero, sul sistema economico USA, è un eufemismo.

