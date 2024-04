UTILI SOCIETARI 2024: ma quale rallentamento!

Rallentamento, soft landing, mini recessione, frenata dell’economia.

Beh in realtà mi sa proprio che il mercato non si aspetta tutto questo. Intanto facciamo un ragionamento a livello di SP500. Gli analisti prevedono che gli utili per azione (EPS) dell’S&P 500 cresceranno tra l’8% ed il 10% nel 2024. Questo si traduce in un target di EPS compreso tra 241 e 256 dollari.

A guidare la volata la Tecnologia dove si prevede che la crescita degli utili in questo settore sarà trainata dalla continua domanda di servizi cloud e intelligenza artificiale. Ma anche le banche, che dovrebbero beneficiare dell’aumento dei tassi d’interesse e del loro Higher for Longer.

E il grafico vi illustra tutto. Alte aspettative di un’economia che non molla il tiro. Troppo generose? Lo scopriremo già dalle prossime settimane.

