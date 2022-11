CURVE ed INVERSIONI: ora la situazione si è fatta estrema!

Questo maledetto differenziale di tasso 10y-2y ha già annoiato i lettori. Io ne parlo da anni e quindi mi sembra giusto tornare sull’argomento proprio in un momento dove ci ritroviamo con un dato veramente notevole. Ma non del 10y-2y ma di tutta la curva che risulta praticamente tutta invertita o quasi. Il grafico non dà spazio ad interpretazioni.

Oltre il 76% della curva dei tassi USA risulta invertita. Negli ultimi 50 anni ogni volta che siamo arrivati a questa inversione così netta, è poi arrivata la recessione. Ma non solo. Riprendiamo proprio la 10y-2y. Guardate dove ci troviamo.

Come potete vedere lo spread è mai stato così netto. E soprattutto come ho scritto nella nota sotto, a seguito dell’inversione aumenta il rischio di recessione e se l’inversione è più profonda, aumentano le probabilità.

La curva oggi è quantomai “bizzarra” perché sconta proprio il rallentamento, il cambio di politica monetaria e, a questo punto possiamo dirlo, molto probabilmente la recessione. Volete qualche altro dato tanto per gradire?

Vendite di case negli Stati Uniti -30% YoY

legname -70% dal picco di marzo ’22

tassi di nolo globali (Baltic Index) -75% dal picco del ’21

PPI USA negativo -0,8% prodotti finiti, -2,5% intermedio;

Fed funds +50 pb 14 dicembre, 25 pb 1 febbraio (stimolo per il Rally di fine anno?)

Conseguenze sui mercati azionari?

STAY TUNED!

–

Danilo DT

