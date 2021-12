VERSO IL 2022: ma non è OMICRON il problema (intanto BUON NATALE)

Prima di parlare di Outlook 2022, come vuole la tradizione, anche nel 2021 possiamo goderci un po’ di Rally di Natale. Ma non solo le borse salgono, ma salgono anche i contagi, salgono i costi dell’energia, salgono i timori per una ripresa economica che potrebbe essere menoomicromicron forte di quanto ipotizzato. E salgono anche i timori per il mercato obbligazionario. Il quadro inflattivo non è ben augurante, le banche centrali iniziano ad organizzare un abbozzo di exit strategy e le prospettive per il mondo bond non sono certo eccellenti. Anche perché il quadro attuale potrebbe anche prevedere un allargamento degli spread governativi, soprattutto se la BCE rallenta la sua pressione sugli acquisti PEPP.

OMICRON: ma è questo il problema?

Vi riporto le analisi dell’Imperial College (CLICK HERE) dove si dice che:

1) Omicron ha una contagiosità maggiore di Delta ma un’aggressività un po’ meno forte. Quindi più contagi ma meno invasivi.

2) L’unica soluzione di cui disponiamo oggi è il vaccino che continua ad essere fortemente consigliato.

3) Occhio alla contagiosità di Omicron ed ai dati che sono ovviamente molto migliori di quelli registrati con le prime varianti, in quanto oggi abbiamo il vaccino

In Italia siamo sicuramente meglio messi che altrove ma purtroppo non basta e difatti ecco arrivate le nuove costrizioni. Ma Omicron quanto impatterà sulla ripartenza economica?

Beh, inutile dirlo che la fiducia resta malgrado tutto alta (altrimenti come potrebbe esserci il Rally di Natale?) grazie anche alla politica fiscale che si sostituirà a quella monetaria che non sarà più solo rivolta a contrastare l’impatto avverso della pandemia, ma anche a normalizzare uno stimolo eccezionale, che ormai non solo non è probabilmente necessario (visto il miglioramento del contesto macroeconomico) ma anche superfluo se non dannoso (inflation is here!).

La grande sfida delle banche centrali? Quella di contrastare il rialzo dell’inflazione (legata anche da fattori “abbastanza” temporanei ma non solo), cercando però di evitare un brusco irrigidimento delle condizioni finanziarie. La soluzione è una sola: avvio come detto prima, di una exit strategy ancora molto graduale senza andare a logorare la fiducia di consumatori, risparmiatori, produttori, mercati.

Last FED DOT PLOT

FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA

E a poco servono le previsioni sui rialzi dei tassi, saranno i mercati a dirci dove andremo a parare e le banche centrali non vedono l’ora di potersi adeguare (in chiave positiva) alla situazione che si viene a generare, cercando di “comprare tempo”, cosa che sanno fare benissimo.

Per il resto, cari signori, difficile oggi stabilire quali saranno i settori vincenti di questo 2022 che sta arrivando, anche se certi macro trend sono già più che evidenti e collaudati. Come è difficile “vendere” certezze in un mondo dove (credetemi) si vive alla giornata ma con un’intenzione comune: continuare a far girare la ruota dell’economia e degli investimenti, stimolando il più possibile la fiducia verso le piazze azionarie, proprio perché è necessario che il denaro dei risparmiatori converga sulle imprese.

RISCHI 2022: quali sono quelli più percepiti?

Ma qui si torna a filosofeggiare e nessuno di voi ha voglia di sentirsi dire le solite cose già stramaledettamente dette mille volte.

Facciamo così. Godiamoci questo fine anno, cerchiamolo di viverlo soprattutto in SERENITA’ e in armonia. Viviamo pienamente l’atmosfera di NATALE con i nostri bimbi ed i nostri cari. Per tutto il resto rimandiamo le varie elucubrazioni al prossimo anno. Anche perché ormai, l’anno 2022 è dietro l’angolo.

AUGURI A TUTTI

…e grazie a tutti voi che mi supportate, mi commentate, magari mi criticate anche (ma ci sta soprattutto se sono critiche costruttive) e che soprattutto mi SOPPORTATE. Un caldo abbraccio.

Danilo

STAY TUNED!

Danilo DT

