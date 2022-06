STATEMENT BCE: crisi di fiducia!

Lo statement BCE era quantomai atteso perché avrebbe potuto confermare o cambiare le aspettative su tassi UE.

Già subito si è notata una certa tensione, soprattutto sui titoli di stato. Forse qualcuno già sapeva? Forse già qualche pezzo grosso aveva letto la pochezza delle parole della Lagarde?

Tutto può essere. Però poi quando “carta ha cantato” la reazione dei mercati è stata chiara.

(…) È previsto un reinvestimento dei titoli in scadenza che, per quanto riguarda i titoli acquistati sotto il programma pandemico Pepp, potrà essere realizzato in modo flessibile «nel caso di una rinnovata frammentazione del mercato legato alla pandemia», e non per altre, diverse considerazioni. Un modo di evitare, evidentemente, un moral hazard, un comportamento opportunistico, da parte dei governi. La presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa, ha anche precisato che un’eventuale diagnosi di frammentazione non potrà basarsi su un unico elemento. (…) [Source]