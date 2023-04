MERCATI: bond e equity continuano a muoversi in modo coordinato?

I mercati degli ultimi anni sono stati caratterizzati fondamentalmente da una correlazione totale tra l’andamento del mercato azionario e quello del mercato obbligazionario.

Per farla breve, o tutto saliva o tutto scendeva. E capite perfettamente che quando la situazione è positiva, allora va tutto bene. Ma quando arriva la correzione?

Ecco servito il dramma del 2022.

Ricordate questa slide?

Con la ripartenza del ciclo restrittivo, e quindi tassi in forte rialzo, ecco servito il crollo del mercato obbligazionario e del mercato azionario. Quindi la morale la conoscete. Qualsiasi portafoglio ha patito, a prescindere dal rapporto equity bond . Eccovi i risultati del 2022.

Però adesso le carte si stanno un po’ sparigliando. Il collasso delle banche regionali porta a delle reazioni dei mercati differenti per mercato azionario e obbligazionario. E quindi la domanda chiave che dobbiamo farci è la seguente. E’ giusto e lecito aspettarci ancora un andamento simmetrico di mercato obbligazionario ed azionario?

Chi mi segue, sa benissimo che a gennaio ho più volte esposto il mio punto di vista. Per le condizioni economiche e le prospettive di politica monetaria, penso che sia giunto il momento di una “rottura” della totale correlazione.

E quello che mi aspetto è che in questa fase sia il mercato obbligazionario a muoversi prima del mondo equity, proprio a causa del repricing successivo a causa delle dinamiche sui tassi di interesse successive agli eventi prima descritti. Mentre per l’equity, la mia paura è che il mercato prenderà posizione successivamente, quando quindi ci sarà la percezione della recessione.



Qui trovate un interessante analisi che incrocia VIX (volatilità equity) e MOVE index (volatilità bond). E come potete vedere viene messo in risalto il fatto che in questo momento è il MOVE a dominare mentre il VIX probabilmente tornerà a dominare quando ci sarà maggiore percezione di rischio.



Al momento il mercato sconta tutto questo? Direi proprio di no. E allora qualcosa non quadra. Speriamo che siamo noi quelli in errore.

In real terms, M1 growth is now down 10% YoY, consistent with a collapse in economic growth. 😱

Now given the starting point for monetary policy and money supply, the old relationships may not hold. A key focus should be on the asset side of the banks' balance sheet. pic.twitter.com/fONvjOvoxf

— Frederik Ducrozet (@fwred) March 27, 2023