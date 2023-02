La FIDUCIA è tornata: ma occhio ad un indicatore importante

Che i mercati ci abbiano sorpreso un po’ è abbastanza chiaro, si sapeva che le banche centrali potevano dare una mano, restava l’incognita delle trimestrali USA, però i mercati hanno retto bene avvicinandosi a livelli importanti di ipercomprato.

I rialzi delle banche centrali erano attesi. Ora la FED è arrivata al 4.75%. Solo un anno fa eravamo 425bp più in basso. Gli errori di Powell sono noti e la rincorsa per battere l’inflazione è stata aggressiva e forte. E ora non ci restano (secondo le stime) ancora pochi rialzi (solo uno da 25bp?) e poi giù, si torna a tagliare. Forse, non cantiamo vittoria, ci mancano gli elementi e solo il mercato ce li darà. In primis i dati sull’inflazione e poi i numeri sulla crescita economica.

Intanto un dato di fatto, la fiducia è tornata. Forse anche un po’ ingiustificata ma è tornata. No amici, non parlo solo di equity, ma di approccio al rischio nel mondo bond, quel mondo che per anni era vittima del TINA (There Is No Alternative) e che grazie ai rialzi di tassi, è tornato protagonista.

Ecco, quel mondo è tornato nuovamente caro e il che mi sembra un po’ assurdo. Guardate il mondo degli IG (Investment Grade). Lo spread di rendimento tra le obbligazioni US IG BBB e i T-bills è tornato a 60 punti base, ovvero il punto più basso dal gennaio ’81. Troppa fiducia potrebbe essere un segnale “contrarian” per i mercati? Lo scopriremo solo vivendo, intanto però il campanellino d’allarme per la correzione tecnica inizia a suonare.

Questa slide di BofA sintetizza in modo perfetto il quadro sopra descritto.

