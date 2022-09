Dati buoni, mercati delusi. Come è possibile?

TUTTO BENE, quindi TUTTO MALE.

L’assurdo in questa frase è evidente ma è esattamente quello che possiamo notare sui mercati finanziati.

Per capire meglio cosa intendo dire, andiamo vedere meglio cosa è accaduto oggi.

Dati macro in uscita:

– i sussidi di disoccupazione: sono tornati a calare e il dato della scorsa settimana è stato rivisto al ribasso. Ad un giorno dal labour market report di agosto questo numero non poteva passare inosservato

– ISM manufacturing: migliore delle attese, con occupazione molto forte e nuovi ordini in buon forma.

– Prezzi: dati nuovamente buoni con numeri sull’inflazione che sembrano migliorare ulteriormente

Direi che chiunque cerchi di interpretare questi numeri, usciti oggi, possa solo dire una cosa: in fondo negli USA le cose non vanno poi così male e quindi abbiamo a che fare con un’economia resiliente e che regge bene al momento particolarmente critico.

Quindi, la logica ci porta a pensare a mercati che festeggiano.

E invece no.

Follia assoluta? Assolutamente no.

Per meglio capire cosa sta succedendo, bisogna focalizzarsi su chi in effetti, in questo momento, ha in mano i fili della FED che con una politica monetaria, annunciata quasi “sfrontata” da Jerome Powell a Jackson Hole, può cambiare le redini dei mercati con aumenti dei tassi di interesse oltremodo importanti.

Quindi, cosa ha pensato il mercato? Se l’economia è così forte, la FED mantiene fede alle sue promesse e quindi sarà oltremodo aggressiva sui mercati per riportare quanto prima l’inflazione a livelli consoni.

Ecco quindi spiegato perché le borse hanno nuovamente la strada del ribasso.

Le conseguenze sono state ovvie anche sulle curve dei tassi. Ovvio un immediato irripidimento e quindi, super Dollaro che domina sul mercato del forex.

Per assurdo quindi, era meglio se le cose andavano peggio, per i mercati finanziari. Quello che adesso occorrerebbe, è un messaggio di pace da parte della FED. Ma visti i chiari di luna la vedo dura.

Danilo DT

