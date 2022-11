CHART of the DAY: a guiness world record!

Che il 2022 fosse un anno unico nel suo genere era ormai noto a tutti. Ma per chi ancora non se n’è reso conto, porto all’attenzione questo grafico di Alpine Macro . Interessante notare la distribuzione dei rendimenti sia per il mercato azionario che obbligazionario.

Ovviamente per il mercato azionario possiamo notare un drawdown più normale, visto che di crolli dei mercati se ne sono visti tanti. Ma sponda bond? Beh, direi che la botta è considerevole. Ma è ancora più esplosivo il mix dei due, i quali ci fanno capire la straordinarietà del momento.

Solo le commodity per la cronaca, hanno retto il colpo. E non dite che anche il cash ha salvato il mercato, perché bisogna considerare anche l’inflazione. Ah già… l’Inflazione… allora togliete un ulteriore 10% alle perdite quest’anno e la frittata è fatta.

STAY TUNED!

–

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!).

ℕ𝕦𝕠𝕧𝕠 𝕔𝕒𝕟𝕒𝕝𝕖 𝕀ℕ𝕊𝕋𝔸𝔾ℝ𝔸𝕄 𝕔𝕠𝕟 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕖𝕟𝕦𝕥𝕚 𝕖𝕤𝕔𝕝𝕦𝕤𝕚𝕧𝕚

𝕋𝕒𝕜𝕖 𝕒 𝕝𝕠𝕠𝕜!