CESI: conferme divergenti. E’ crollo verticale.

I mercati sono lo specchio dell’economia e quindi di solito, il loro responso “vede” lungo, molto più lungo di quanto fanno molti economisti.

In effetti sorprende la tenuta dei mercati, malgrado le tante previsioni di rallentamento se non addirittura di recessione.

Il sottoscritto non si nasconde e ammette di essere tra quelli che, leggendo la macroeconomia, ha visto quantomeno grigio, una recessione che poteva essere non così violenta e lunga, ma che era comunque attesa. Vuoi per il comportamento dei tassi, vuoi per i dati macro, vuoi per mille altri motivi.

Ma al momento il mercato regge.

CESI: Citigroup Economic Surprise Index

Un indicatore non lo avevo ancora considerato, e con l’occasione ve lo porto a conoscenza.

E’ una vecchia conoscenza di I&M, ovvero il CESI, Citigroup Economic Surprise Index. Un indicatore che calcola lo scostamento tra le aspettative dei dati macro e i numeri effettivamente usciti.

Il Citigroup Economic Surprise Index è un indice prodotto da Citigroup USA. Si tratta di una misura oggettiva e quantitativa delle notizie economiche. È definito come deviazione storica ponderata delle sorprese dei dati (dati economici rispetto alle aspettative degli analisti). Una lettura CESI positiva indica che i dati pubblicati sono stati migliori del previsto (negativa, significa che i risultati effettivi sono stati peggiori del previsto). Gli indici sono calcolati giornalmente su una finestra mobile di tre mesi. (…) Quando l’indice è negativo, significa che la maggior parte dei rapporti è inferiore alle aspettative, mentre un risultato positivo indica che la maggior parte dei dati è superiore alle aspettative. (Source)

Eccovi il grafico CESI di:

• USA

• Eurozona

• Giappone

• Paesi Emergenti

• G10

• Cina



Il grafico illustra un evidente inversione RIBASSISTA su tutti i singoli indici. Guardate che inversione violenta al ribasso. Ma il mercato la sta scontando? Oppure significa che ci si aspetta un “momento di debolezza” che sarà recuperato in tempi brevi?

Intanto solo Cina e Paesi Emergenti sono ancora in territorio negativo. Tutto il resto del mondo è sott’acqua.

