BCE: la Lagarde sale sul carro della FED

In molti in questi giorni mi avete contattato tramite social per avere un commento su quello che ha deciso al FED o su quanto è avvenuto oggi sponda BCE.

Ma volete la verità? MI sono stufato di ripetermi. E chi mi segue ha già ampiamente letto il mio parere sull’argomento che è stato confermato sia dalla FED che oggi dalla BCE.

E che è successo oggi allora? Beh, cari amici, veramente nulla di nuovo. E’ evidente che l’inflazione scende, si, ma non coi ritmi sperati. E al momento la forza dei salari pesa sull’inflazione domestica, ma l’attesa di un mercato del lavoro più debole la stempera e quindi in futuro forse andrà meglio. Ma oggi non possiamo certo permetterci grandi previsioni. Anche perché i prezzi rimangono l’osservato speciale anche se poi le stime d’inflazione sono indirizzate a ribasso. Insomma se avete letto quanto ho scritto, avrete trovato tanti discorsi possibilistici.

E alla fine la Lagarde che dice?

Semplicemente che farà quanto necessario, a prescindere da quanto farà la FED.

Certo, intanto però è evidente che, come già ho scritto in passato, ormai il mercato sta prezzando il taglio a GIUGNO e non prima.

E sempre guarda caso, anche sponda FED il mercato sconta la stessa cosa. Ovvio, i dati macro dei prossimi mesi faranno la differenza ma intanto…che è cambiato dai miei ultimi post sull’argomento? Direi nulla. Anzi forse si, ma è una cosa che non ha a che fare coi tassi ma con il mondo equity. Ma è un’altra storia… Intanto però BCE e FED salgono sullo stesso carro, come se si parlassero (risatina sarcastica).

E il futuro lo scopriremo solo vivendo anche se ormai sfido chiunquie a contraddire quanto abbiamo previsto. Ovvero che l’ottimismo sui tassi era esagerato. Ora resta l’ottimismo sulle borse che necessita di qualche input che lo possa sorreggere.

