TRENDS 3.1.38: ALLERTA MASSIMA

Da una parte tassi di interesse che raggiungono il 5% per i decennali USA, dall’altra una FED che addirittura delega il mercato per assorbire liquidità. Poi la politica USA e la geopolitica non fanno altro che aumentare l’incertezza. Ma questo è il contorno. La cosa che conta e vedere la situazione del mercato. E direi ci sono delle cose IMPORTANTI che occorre tenere in considerazione. CONSAPEVOLEZZA in primis. Interessante vedere l’intermarket come è posizionato, a contatto con livelli molto importanti che possono cambiare completamente lo scenario. Cerchiamo di capire l’ultima settimana e di tracciare un quadro previsionale per la prossima.

Quindi… benvenuti al nuovo numero di TRENDS, con tanti grafici e tante analisi intermarket che vi aiuteranno a capire le dinamiche dei mercati finanziari, sempre più correlati ed interessanti.

