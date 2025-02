BOND REVOLUTION: IL RISCATTO ITALIANO

attore sorprendente rispetto a Paesi tradizionalmente considerati più stabili, come Francia e Germania. Partendo dall’articolo fornito da Il panorama dei mercati dei titoli di Stato europei sta vivendo una trasformazione significativa, con l’Italia che emerge come unrispetto a Paesi tradizionalmente considerati più stabili, come Francia e Germania. Partendo dall’articolo fornito da Il Sole 24 Ore domenica scorsa, analizzeremo lo stato attuale degli spread tra i bond italiani, francesi e di altri Paesi europei, integrando dati aggiornati e spunti dalle fonti più autorevoli, come riportato nelle ultime 24 ore. L’obiettivo è offrire una visione chiara e indipendente, adatta a professionisti del settore finanziario e appassionati, con un tocco di empatia e sarcasmo, mantenendo un tono professionale.

Analisi dello Spread Italia-Francia: Un Fenomeno Raro

L’articolo originale evidenziava che lo spread tra i titoli di Stato italiani (BTp) e francesi era sceso a 33 punti base, un livello non visto dal luglio 2008, prima della crisi di Lehman Brothers. Aggiornando i dati, al 11 dicembre 2024, lo spread era a 31,5 punti base, secondo World Government Bonds . Questo significa che il rendimento del bond decennale italiano (3,53% al 14 febbraio 2025, secondo Trading Economics ) è solo leggermente superiore a quello francese (3,21% al 21 febbraio 2025, secondo Trading Economics ). È un dato sorprendente, considerando che solo a giugno 2024 lo spread era sopra gli 80 punti base, e nel 2012 superava i 400.

Immaginate di dire a un investitore nel 2012, quando lo spread Italia-Germania era sopra i 500 punti base, che nel 2025 l’Italia sarebbe quasi alla pari con la Francia. Probabilmente vi avrebbe riso in faccia. Eppure, eccoci qui, in tempi interessanti.

Cause del Ristretto Spread: Instabilità Francese vs Stabilità Italiana

Il restringimento dello spread è principalmente attribuito al caos politico francese. La Francia, con un deficit sopra il 6% del PIL e un debito al 111% del PIL, sta affrontando una crisi politica senza precedenti. Le elezioni legislative del 2024 hanno portato a un parlamento senza maggioranza, e il governo di Michel Barnier è caduto in un voto di sfiducia, come riportato da BBC News .

Questo rende difficile per il nuovo governo Bayrou, insediato di recente, implementare correzioni fiscali, con obiettivi ambiziosi di ridurre il deficit al 5,4% nel 2025 e al 3% nel 2029, secondo FocusEconomics . Gli analisti, come Vincent Stamer di Commerzbank, calcolano che servirebbero tagli alla spesa o aumenti di tasse per 120 miliardi di euro, una ricetta indigesta per un governo instabile.

Dall’altro lato, l’Italia, nonostante un debito elevato, mostra una stabilità politica invidiabile rispetto ai grandi Paesi europei. Sotto Giorgia Meloni, il governo ha dimostrato attenzione ai conti pubblici, con uno spread BTp-Bund sceso da 210 punti base a fine 2022 a 108 punti base attuali, secondo Borsa Italiana . È come la favola della tartaruga e della lepre: l’Italia, lenta e costante, sta superando una Francia che correva avanti ma ora inciampa.

Confronto con Altri Paesi: Austria e Germania

Non è solo la Francia a essere superata. Lo spread tra Italia e Austria è sceso a circa 74 punti base, calcolato dai rendimenti del bond decennale italiano (3,53%) e austriaco (2,79% al 10 febbraio 2025, secondo Trading Economics ), rispetto ai 108 punti base di fine 2023 menzionati nell’articolo. L’Austria, nota per la disciplina fiscale, vede l’Italia avvicinarsi, un segnale che i mercati stanno rivalutando il rischio-Paese.

Anche rispetto alla Germania, l’Italia sta migliorando. Lo spread BTp-Bund sotto i 100 punti base è il più basso dal 2021, secondo l’articolo, e riflette una percezione di maggiore stabilità italiana. Tuttavia, la Germania potrebbe affrontare sfide, come vedremo, legate ovviamente alla stabilità politica e alle elezioni appena concluse.

Il Ruolo della Spesa per la Difesa: Un Nuovo Fattore di Pressione

Un elemento chiave emerso è l’aumento della spesa per la difesa in Europa, spinto dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni con la Russia. Secondo European Defence Agency , la spesa totale dovrebbe raggiungere i 326 miliardi di euro nel 2024, con un aumento del 17% rispetto al 2023. Questo significa più emissione di bond, soprattutto per Paesi come Germania e i Paesi nordici, che tradizionalmente hanno speso meno in difesa.

Come nota Reuters , i rendimenti dei bond europei sono aumentati, con i bund tedeschi che hanno raggiunto i massimi di due settimane. Questo potrebbe allargare gli spread per Germania e Francia, beneficiando l’Italia, che ha meno pressione da questo fronte. È ironico: l’Italia, criticata per il debito, potrebbe diventare più attraente rispetto a vicini più “virtuosi” che ora devono indebitarsi per la difesa.

Impatti sul Futuro e Considerazioni per gli Investitori

Se la tendenza continua, con aumenti di spesa per la difesa e pressioni fiscali su Francia e Germania, i loro rendimenti potrebbero salire, rendendo i BTp più competitivi. Tuttavia, l’Italia non è immune: un passo falso nella gestione del debito potrebbe erodere questa fiducia. La Banca Centrale Europea, secondo IMF , potrebbe intervenire, ma con meno spazio per manovre post-pandemia, i Paesi dovranno contare sulle proprie fondamenta fiscali.

Per gli investitori, questo significa monitorare da vicino la stabilità politica e fiscale, con un occhio ai dati come quelli di World Government Bonds per gli spread attuali. L’Italia, per ora, sembra un porto sicuro inaspettato, ma la cautela è d’obbligo.

Conclusione: Una Nuova Mappa del Rischio-Paese

In sintesi, lo spread ristretto tra Italia e Francia riflette le attuali realtà politiche e fiscali: l’Italia è premiata per la sua stabilità, mentre la Francia è penalizzata per l’instabilità. Con la spesa per la difesa che ridisegna il panorama, l’Italia potrebbe continuare a beneficiare, ma il futuro resta incerto. È un momento di riflessione per chi investe: in un’Europa in evoluzione, anche i presunti “malati” possono sorprendere.

PS: nell’articolo ho inserito anche tutti i link che supportano il ragionamento. Spero siano utili.

STAY TUNED!

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!).