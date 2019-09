PORTFOLIO ROTATION: forse è giunta l’ora dell’Europa

Nell’ambito della rotazione settoriale (Asset allocation) , molti ragionamenti devono essere fatti su quei settori che storicamente, in queste fasi di mercato, sovraperformano rispetto ad altri.

Di questo parleremo in separata sede. Intanto è noto a tutti il ruolo di “ultima della classe” che si è riservata l’Europa negli ultimi anni. Se ha patito la forza USA fino a qualche anno fa, cosa dire della politica commerciale che non ha fatto altro che peggiorare la situazione?

Gli USA restano la culla dell’economia globale, quantomeno per ora, e l’Europa ha ormai perso appeal e forza. Il futuro guarderà ad Oriente ma nel frattempo, siamo sicuri che l’Europa non provi quantomeno a rientrare dal gap con gli USA?

Questo grafico di BofA è decisamente impressionante.

Dal 2010 la performance della borsa USA, rispetto a quelle europee, è semplicemente imbarazzante. Complice come si è detto di molti fattori. Ma attenzione, con l’economia così globalizzata molto probabilmente si sta già scontando il peggio. E chissà mai che sia giunto il momento di rivalutare un aumento di peso sul Vecchio Continente.

