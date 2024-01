RAME: occhio alla Transizione Energetica ed ai consumi in aumento

RAME sugli scudi: previsti forti aumenti dei prezzi. Le conseguenze sul sistema non si potranno trascurare

Il mondo finanziario è in costante evoluzione, e gli investitori devono essere consapevoli di cosa sta accadendo. In questo contesto, il rame si rivela un elemento cruciale da monitorare per gli esperti finanziari e gli appassionati del settore. Negli prossimi due anni, il prezzo del rame è destinato a salire di oltre il 75%, secondo un rapporto di Bmi, un’unità di ricerca di Fitch Solutions. Questo aumento è guidato da interruzioni dell’offerta mineraria e da una crescente domanda di metallo, spinta dalla transizione verso le energie rinnovabili.

Domanda in Aumento e Transizione Energetica

La transizione energetica verde è un motore fondamentale di questo aumento di prezzo. Con oltre 60 paesi impegnati a triplicare la capacità globale di energia rinnovabile entro il 2030, la domanda di rame è destinata a crescere in modo significativo. Citibank prevede un aumento di 4,2 milioni di tonnellate nella domanda di rame entro il 2030, grazie agli obiettivi più ambiziosi in termini di energia rinnovabile. Questo scenario potrebbe portare i prezzi del rame a toccare i 15.000 dollari a tonnellata nel 2025, superando il precedente picco record di 10.730 dollari a tonnellata del marzo 2023.

Impatto Economico e Finanziario

L’indebolimento del dollaro statunitense, previsto nella seconda metà del 2024, aggiunge un ulteriore elemento di spinta ai prezzi del rame. Con i mercati che contano sulla Federal Reserve americana per tagliare i tassi, il dollaro potrebbe perdere valore, rendendo il rame più attraente per gli acquirenti stranieri, valutato in dollari. Questo crea un ambiente favorevole agli investimenti nel rame, poiché gli investitori cercano asset stabili e in crescita.

Sfide e Opportunità

Nonostante la crescente richiesta, il settore del rame non è privo di sfide. La scarsità d’acqua è uno degli ostacoli principali nell’estrazione mineraria, portando a problemi ambientali e sociali. Inoltre, i nuovi progetti richiedono tempi lunghi per essere operativi. La transizione energetica richiede investimenti significativi nelle infrastrutture, poiché la dipendenza dai combustibili fossili persiste nella produzione di elettricità, riscaldamento e mobilità.

Ma allo stesso tempo, il rame (non dimentichiamolo) è la commodity più importante per l’analisi intermarket. Un’impennata del prezzo del rame porterà col tempo ad un nuovo aumento dell’inflazione. Ma ora è presto per parlarne.

In conclusione, il rame emerge come un attivo finanziario di grande rilevanza nella prospettiva della transizione energetica globale. Gli investitori nel settore finanziario, devono prestare attenzione a questa dinamica in rapida evoluzione. L’aumento previsto nei prezzi del rame può dare dei segnali importanti per economia e finanza. Vedrete, torneremo a parlarne e presto ne parleranno anche altri.

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!).

ℕ𝕦𝕠𝕧𝕠 𝕔𝕒𝕟𝕒𝕝𝕖 𝕀ℕ𝕊𝕋𝔸𝔾ℝ𝔸𝕄 𝕔𝕠𝕟 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕖𝕟𝕦𝕥𝕚 𝕖𝕤𝕔𝕝𝕦𝕤𝕚𝕧𝕚

𝕋𝕒𝕜𝕖 𝕒 𝕝𝕠𝕠𝕜!

Segui il canale Intermarketandmore su WhatsApp