Differenziale Titoli USA a 10 e 2 Anni: è ancora una bussola per l’economia?

L’argomento è arcinoto ma merita di essere ripreso in quanto si sta evolvendo. Torniamo a parlare del differenziale di rendimenti.

Il differenziale di rendimento tra i titoli del Tesoro statunitense a 10 anni e quelli a 2 anni, noto anche come ” spread 10y-2y “, è uno degli indicatori economici più attentamente monitorati dai mercati finanziari. Questo spread offre preziose informazioni sulle aspettative degli investitori riguardo alla crescita economica futura e alle politiche monetarie.

Cos’è lo Spread 10-2?

Lo spread 10-2 è semplicemente la differenza tra il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni e quello dei titoli a 2 anni. In condizioni normali, i titoli a lungo termine offrono rendimenti più elevati rispetto a quelli a breve termine, risultando in uno spread positivo.

È importante notare che lo spread 10-2 non è infallibile. Fattori come le politiche delle banche centrali, le dinamiche globali e gli eventi geopolitici possono influenzare questo indicatore.

La cosa interessante però la vediamo in questo grafico. Se guardiamo il 10-2, vediamo che sta per tornare positivo. In passato questo passaggio ha sempre portato a delle fasi di recessione. Ma attenzione, come detto prima, il 10-2 è influenzato da tanti fattori, uno su tutti la politica monetaria. Infatti la cosa curiosa che è se il 10-2 sta prendendo una chiara direzione, gli altri spread non seguono questa tendenza.

Questo ci fa capire come TUTTO deve essere preso con le molle, sia le ipotesi di taglio tassi e sia le preoccupazioni su recessione o hard landing.

La stessa FED ci ha fatto capire che è totalmente data dependent. Quindi è impossibile per chiunque, in questo momento, fare delle previsioni veramente attendibili.

STAY TUNED!

–

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!).