Decreto CURA ALITALIA: lo scandalo continua

La storpiatura è voluta, il decreto CURA ITALIA include anche l’ennesimo salvataggio di Alitalia. Sapete quanto ci è costato fino ad ora?

Il Governo interviene per tentare di sostenere il paese dalla crisi finanziaria, dovuta oltre alle note motivazioni strutturali, anche all’arrivo del Coronavirus.

Il Decreto Cura Italia ovviamente si finanzierà con uno sforamento del deficit che, vorrei ricordarlo, significa ulteriore debito che poi peserà sugli italiani.

Su questo nessuna obiezione, mai come oggi bisogna fare il possibile per sostenere l’economia del nostro paese.

La bozza è molto articolate, QUI potete buttare un occhio su come è strutturata.

Però c’è una cosa che proprio non digerisco.

E’ mai possibile che ogni occasione è buona per buttare denaro dalla finestra? Ed è denaro di NOI italiani, lo ribadisco. E lo buttiamo perché per l’ennesima volta andiamo a salvare lei, la regina delle voragini italiane, ovvero ALITALIA.

✈ #ALITALIA: la cura inutile e infinita ✈

Fino ad oggi ci è costata quasi 9,5 miliardi di euro. E con decreto #CuraItalia aggiungiamo altri 400 milioni. MORALE: sono 10 mld buttati nel 🚽 che potevano e POSSONO essere investiti diversamente. #vergognahttps://t.co/WbJnwDbQIl — Danilo Ribo DT 📈 (@intermarketblog) March 16, 2020

Alla fine Alitalia torna tutta allo Stato. (…) Un articolo del nuovo decreto “Cura Italia”, infatti, nel caso anche questa volta non si faccia avanti alcun compratore, autorizza infatti «la costituzione di una nuova società interamente controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta». La newco si farà carico dei complessi aziendali di Alitalia e di Alitalia Cityliner sopa, entrambe in amministrazione straordinaria, spiega il decreto, che impegna 25 miliardi per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Allo stesso tempo a favore del settore del trasporto aereo viene istituito un fondo specifico con una dotazione di 600 milioni di euro che servirà a compensare le compagnie dai danni subiti a causa della sospensione delle loro attività. (…) [Source]

Di questi soldi, circa 400 milioni finiranno ad Alitalia e gli altri ad altre compagnie tra cui Air Italy che è in liquidazione.

Quanto ci è costata fino ad ora ALITALIA?

Diventa addirittura difficile dire quanto ci è costato fino ad oggi il salvataggio di Alitalia. Ra i tanti calcoli fatti, c’è anche un conteggio di Andrea Giuricin, docente all’Università Bicocca di Milano e ricercatore presso l’Istituto Bruno Leoni. Secondo Giuricin, che aveva già scritto in proposito anche nel 2017, la stima del costo per lo Stato di Alitalia solo dal 2008 a oggi sarebbe pari a quasi 9,5 miliardi di euro. (Source) Aggiungiamoci l’ultimo sostegno ed il conto è fatto.

10 MILIARDI di EURO

Soldi che in grande parte potevano essere impiegati in altro modo. Ed invece no. Si continua ad insistere nel nome della “Compagnia di Bandiera”. In realtà sappiamo tutti che Alitalia rappresenta la “lavatrice” per il riciclo di tantissimi politici e manager “amici degli amici”. MA qual è il problema. Tanto paga pantalone, no?

Doveva essere fatta fallire ANNI FA, l’ho scrivo da non so quanti anni. Ma è tutto inutile. E’ destino che Alitalia resti sulla groppa degli italiani.

E la cosa che mi preoccupa è che proprio ALITALIA rischia di essere il simbolo di quella che è la nostra economia.

Credo che noi, come italiani, ci meritiamo di meglio.

STAY TUNED!

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia.

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

VN:F [1.9.20_1166]

please wait... Rating: 7.8/10 (4 votes cast)