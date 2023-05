ALERT ITALIA: crescita economica ma ora arriva la frenata

Nelle ultime settimane, abbiamo avuto modo di notare una situazione quasi inattesa per l’economia italiana. La fonte è il Fondo Monetario Internazionale , che ha alzato le stime di crescita per l’Italia del +1,1% del Pil per questo e il prossimo anno e di un ulteriore rimbalzo per il 2025.

Evviva evviva anche se poi non possiamo che notare un tasso di crescita ridicolo se confrontato con il tasso inflazione che ha falcidiato l’economia e i risparmi italiani. Detto questo, adesso però dobbiamo tornare ad essere concreti. E lo possiamo fare grazie al nuovo RTT Index, un nuovo strumento di monitoraggio che misura il fatturato destagionalizzato e deflazionato di 200 mila società.

Il grafico parla chiaro, dopo un buon inizio 2023, è sceso sotto soglia 100, posizionandosi a quota 96,4, al di sotto del trend posto a 100. La morale è semplice: ancora crescita economica ma a ritmi più contenuti.

Questo nuovo indicatore nasce dallo sviluppo congiunto di Centro Studi di Confindustria e TeamSystem, che hanno sviluppato insieme appunto il “Real Time Turnover Index”. Lo strumento più puntuale e moderno per monitorare l’andamento del fatturato dell’economia italiana in tempo reale.

