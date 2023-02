UTILI CORPORATE USA: i conti non tornano e mettono a rischio il rally

Non guardiamo il rally di inizio anno, facciamo finta che non sia successo nulla. E poi guardiamo questo grafico relativo all’indice benchmark .

Cosa notiamo? I risultati aziendali del mondo corporate non sembrano buoni. Le società statunitensi stanno per registrare il primo calo degli utili su base annua dal Covid-19. Guardate voi stessi.

Ciò segnerebbe il primo calo degli utili dal terzo trimestre 2020. Il motivo di questo calo degli utili è noto. Possiamo imputarlo ai tentativi della Fed di raffreddare l’inflazione, agli alti prezzi delle materie prime e ai persistenti problemi della catena di approvvigionamento ma anche al rallentamento globale.

Questo grafico è abbastanza preoccupante e se andiamo a vedere le proiezioni sull’andamento dell’economia, i dubbi aumentano. E’ come se ci ritrovassimo all’interno di una fase positiva guidata dall’euforia post correzione inflattiva, con banche centrali un po’ meno aggressive e un po’ di positività in più ma come dico sempre, occhio che in borsa comandano gli utili. E quindi tutto bene?

E tenete conto di questo. Considerando che la Fed ha alzato i tassi di complessivi 450 bps in 9 mesi, senza saltare un FOMC e nel contempo riducendo il bilancio di circa 500 miliardi di USD, e che Powell non si è in alcun modo impegnato a fermarsi, personalmente credo sia incredibile un mercato così resiliente. Parere personale.

Inoltre, provate a fare un rapido ragionamento. I dati sul lavoro USA continuano ad essere abbastanza impressionanti. Non mollano il tiro, malgrado il rallentamento economico, la crisi e l’inflazione. Questi dati così forti potrebbero permettere alla FED un atterraggio più morbido, e magari permettersi anche tassi più alti per un periodo più lungo, per estirpare al meglio proprio quell’inflazione che è stata sottovalutata in partenza e che ora è rispettata e temuta.

STAY TUNED!

–

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!).

ℕ𝕦𝕠𝕧𝕠 𝕔𝕒𝕟𝕒𝕝𝕖 𝕀ℕ𝕊𝕋𝔸𝔾ℝ𝔸𝕄 𝕔𝕠𝕟 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕖𝕟𝕦𝕥𝕚 𝕖𝕤𝕔𝕝𝕦𝕤𝕚𝕧𝕚

𝕋𝕒𝕜𝕖 𝕒 𝕝𝕠𝕠𝕜!