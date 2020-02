TRACOLLO A WALL STREET!

Le motivazioni sono state ampiamente descritte nelle ultime settimane. Adesso siamo qui a commentare un tracollo della Borsa USA che è senza precedenti. Si, senza precedenti ma ci sta nelle dinamiche delle cose.

Il trend era rialzista da tempo immemore e come tutte le volte, più è lungo il rialzo e più è veloce il ribasso.

Per la cronaca questa è difatti la correzione più violenta e veloce della storia.

MAI e poi MAI era successo che Wall Street scendesse di oltre il 10% in così poco tempo.

Solo una questione umorale?

Una revisione dei multipli causa rischio recessione, rallentamento e coronavirus?

Tutta colpa della finanza passiva?

Fate voi, io quello che dovevo dire in passato l’ho detto.

Il tutto condito da un VIX da top. Ai massimi di dicembre 2018. Questa data vi fa ricordare qualcosa?

