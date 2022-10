QE e politiche espansive: le banche centrali mettono la retromarcia

E’ fondamentale il ruolo dei tassi di interesse, che come è noto è una delle chiavi per comprendere le dinamiche dei mercati.

Infatti l’analisi intermarket si basa proprio come primo aspetto sull’inflazione e sull’impatto che essa ha, dovuta fondamentalmente dal rincaro delle materie prime, sulla politica monetaria e quindi sui tassi di interesse e, di conseguenza, sul mercato azionario.

Oltre ai tassi, le banche centrali si sono dimostrate estremamente proattive anche con altri aspetti di politica monetaria: in primis il ben noto QE alias quantitative easing che ha gonfiato a dismisura il bilancio delle banche centrali stesse.

Da più parti si era letta l’intenzione di diminuire questi bilanci monstre, anche perché era evidente oramai che le varie FED, BCE & Co si erano trasformate nei più grandi fondi speculativi del pianeta. Carichi di bond e non solo di bond (vedi la BOJ) con chiari effetti anche sui mercati finanziari.

Ma come ha detto Powell, la priorità oggi si chiama INFLAZIONE e allora vai con portentosi rialzi dei tassi di interesse. Ma allo stesso modo, anche se un po’ in sordina, le stesse banche centrali si sono messe a dieta ed hanno scaricato un bel po’ di titoli, contribuendo ad un salasso di vendite che negli ultimi mesi ha trovato ben pochi compratori come controparte.

E’ nota, come più volte descritta in passato, la correlazione tra bilanci delle stesse banche centrali ed andamento delle borse. Ma voi lo sapete nel loro complesso come si sono mosse a livello di balance sheet?

-3.1 trillioni di USD e parliamo solo della somma di FED, BOE, BOJ e BCE scaricate nel 2022. Credo sia un importo non di poco conto che di per certo non ha sorretto il mercato obbligazionario e, quindi, anche quello azionario (contribuendo in modo evidente a multipli sempre più generosi dell’equity). Un alleggerimento che era necessario dopo la “bolla” che si era generata post Covid. Una bolla che ha incrementato i bilanci delle stesse quattro banche centrali di circa 5.5 trillioni.

Ma è stata una mossa ben studiata e anche voluta dalle banche centrali. Cogliere l’occasione per scaricare titoli, contribuire a far salire quei tassi che poi tanto sarebbero stati alzati. E noi, ovviamente, spettatori dello spettacolo. As usual.

