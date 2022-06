PERFORMANCE YTD: 5 mesi da incubo per il mondo EQUITY-BOND

Della unidirezionalità del mercato, comandata dalle capriole delle banche centrali, ho già riempito le pagine di questo blog. Fatto sta che fino a fine 2021, tutto andava su e poi dal 2023 tutto va giù.

In questa banalissima affermazione, c’è la grande realtà percepita dalla maggior parte dei risparmiatori che hanno capito come il mondo più difensivo (nei pensieri dell’italiano medio) ovvero il mondo obbligazionario, può in realtà perdere come l’azionario se non anche di più, in certi casi.

Morale, ecco qui sopra la slide della performance delle varie asset class per i primi 5 mesi dell’anno.

Una Caporetto che vede in ultima posizione chi? Il nostro BTP decennale, che parametrato in USD (ho usato il Dollaro USA per uniformare tutto) ha fatto il peggio del peggio.

Chi è positivo rappresenta una percentuale del mondo equity bond decisamente marginale quindi insignificante. Confidiamo su una ripresa perché una situazione cosi drammatica è difficile ipotizzarla a fine 2022.

STAY TUNED!

–

Danilo DT

