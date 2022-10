PARTE IL RALLY: meno male che va… tutto male!

Giornate anomale sui mercati ma nemmeno troppo, perché vanno a certificare quello che è un braccio di ferro tra le banche centrali, gli operatori e la speculazione.

In molti si sono chiesti perché ieri sera Wall Street ha visto momenti di gloria, chiudendo praticamente a +3%.

I motivi? Per alcuni il fatto che abbiamo assistito ad un intervento delle Nazioni Unite che addirittura si sono esposte chiedendo alla FED di frenare la sua politica monetaria restrittiva, per evitare recessioni e problemi economici.

‘THE UNITED NATIONS IS CALLING ON THE FEDERAL RESERVE AND OTHER CENTRAL BANKS TO HALT INTEREST-RATE INCREASES’ (Source)