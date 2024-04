ORO: molto più di un semplice rally

ORO sugli scudi, recentemente abbiamo visto il metallo prezioso superare la soglia dei 2.400 dollari l’oncia.

I motivi sono molteplici.

Intanto è noto il percorso che vede molte banche centrali in fase di forte accumulo.

Poi le tensioni geopolitiche di cui vi parlavo in questo post, tornano ad influenzare il metallo giallo. E incuriosisce però il comportamento tra oro ed obbligazioni. Infatti l’oro e le obbligazioni presentano una correlazione inversa, specialmente in contesti di cambiamento dei tassi d’interesse. Quando i tassi d’interesse scendono, il prezzo delle obbligazioni sale, ma l’oro diventa più attraente perché non produce interessi. Al contrario, quando i tassi salgono, le obbligazioni diventano più allettanti e l’oro meno.

Ma guardate la situazione attuale. Questa regola intermarket sembra totalmente saltata. Che sta succedendo? In realtà la risposta ce l’abbiamo proprio da QUESTO POST. La politica fiscale può influenzare il prezzo dell’oro attraverso varie dinamiche:

Deficit di bilancio e debito pubblico: Un aumento del deficit di bilancio e del debito pubblico può portare a una perdita di fiducia nella valuta e spingere gli investitori verso l’oro come riserva di valore.

Stimoli fiscali: Misure di stimolo fiscale, come riduzioni delle tasse o aumenti della spesa pubblica, possono portare a un aumento dell’inflazione, rendendo l’oro un investimento attraente come copertura contro la perdita del potere d’acquisto della valuta.

Questo quindi va in contrasto con le logiche intermarket ma giustifica il trend che l’oro ha intrapreso ed è evidente quindi che:

deficit bilancio stimoli fiscali aumento debito perdita fiducia nella solidità dei governi accumulo delle banche centrali bene rifugio tradizionale asset che protegge dall’inflazione

Battono senza ombra di dubbio l’aumento dei tassi che, di per se, dovrebbero invece condizionare negativamente l’oro. Il che vi fa capire come il sistema, in realtà, stia PRENDENDO posizione in modo SILENZIOSO ma evidente. Tenetene conto.

–

Danilo DT

