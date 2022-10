DEBITO PRO CAPITE: ITALIA terza al MONDO

Se vogliamo primeggiare dobbiamo parlare di debito. Debito pubblico, certo, oppure anche di rapporto debito PIL, dove non primeggiamo ma siamo sicuramente tra i top di mercato.

Ma se vogliamo proprio fare una considerazione statistica che possiamo cucirci addosso, andiamo a scomodare un’altra statistica, che mi allarma ancora di più ragionando sulla qualità della nostra popolazione, ahimè con un’età media molto elevata e tasso di natalità al lumicino.

Parlo del debito pro capite, ovvero il rapporto tra il debito pubblico e il numero di abitanti.

Dalla slide in coda, potete vedere che questo poco invidiabile primato ce l’hanno i cittadini giapponesi, con un debito a cranio pari a circa 93.000 USD. Seguono gli statunitensi decisamente distaccati (67.000 USD) e sul terzo gradino del podio ECCOCI! Italiani che possono godere di ben 62.300 USD a testa di debito). Quindi, tanto per fare un po’ di calcoli e un po ‘ di statistica, una famiglia di 4 persone ha sul groppone circa 250.000 USD di debito senza chiaramente nemmeno saperlo perché è debito pubblico. Ma essendo pubblico sarebbe da “distribuire” sulla popolazione. Non proprio una cosa bellissima.

La cosa che ci può confortare è che tutto il mondo è SOMMERSO dal debito. La media OECD è pari a 53.600 USD , non così lontana dai livelli italici. Ma se per tutti è così devastante volumetricamente, arriveremo ad un punto dove lo cancelleremo per compensazione? Oppure fintanto che sarà sostenibile, non sarà un problema sistemico? Intanto noi italiani diversi problemi ce li abbiamo. Demografia in primis ma anche recessione e impoverimento della nostra economia, il che rende sempre più urgente un intervento strutturale. Auguri Nuovo Governo…

