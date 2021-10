CINA e ASIA: al centro della cronaca e del futuro

Il futuro è incerto, da sempre, e mai come oggi ci sono tante varianti che possono condizionare. Anche dal punto di vista macroeconomico, malgrado l’operato delle banche centrali ed i governi che cercano di “comandare l’economia” dirigendola dove meglio conviene, l’incertezza è elevatissima.

Una delle aree geografiche più “nell’occhio del ciclone” è sicuramente quella asiatica, a causa delle vicende inerenti al possibile default di Evergrande.

E proprio a questo proposito, sembra proprio che le trattative per la vendita del 50.1% della controllata Evergrande Property Services a Hopson Development Holdings per 2.6 miliardi di $, per la quale l’azione era stata sospesa, sia saltata.

Stanno arrivando proroghe su bond in scadenza da 250 milioni $, scaduto 2 settimane fa, e pare che anche i creditori esteri siano intenzionati di mettersi ad un tavolo a trattare.

Fare previsioni? Forse tutto si sistemerà o forse no, di certo nulla sarà più come prima. Ma quale è una certezza? Ve la metto in modo banale e vi chiedo di valutarla in prospettiva.

Guardate questa cartina. La vedete la zona in ROSSO? Bene, sappiate che il 50% della popolazione mondiale, OGGI, vive in quell’area. E non parliamo di paesi non avanzati dal punto di vista tecnologico. Ragionate sull’evoluzione sociale in quei paesi, pensate alla demografia, a cosa rappresenteranno in futuro. Forse è giunto il momento di vedere la cartina globale in questo modo.

Volete una proiezione aggressiva? Ok, si tratta di 2100, ma la tendenza è quella che deve essere monitorata con attenzione. Guardando questa slide cosa potete intuire?

STAY TUNED!

–

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!).