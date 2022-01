TASSI in SALITA: chi vince in BORSA?

Una premessa: questa analisi è limitata ad un paio di correlazioni e quindi profondamente incompleta. Credo ci siano strutture e persone molto più preparate e adatte di me a creare questi studi (visto anche il fatto che è quasi l’una e andrei volentieri a dormire)

This time is different. Quante volte abbiamo citato questa frase? Innumerevoli, ma purtroppo non possiamo mai smettere di ripeterla in quanto proviamo sempre a guardarci indietro, cercando di interpretare il presente al fine di prevedere il futuro.

Un’attività da veggenti puri, che contraddistingue da sempre l’investitore.

”E’ sempre andata così e quindi anche questa volta andrà così”

oppure

“è chiaro che questa volta è tutto diverso e quindi non capiterà più lo stesso scenario”.

In entrambi i casi c’è sempre un qualcosa di vero ma affidarsi a queste massime ti dà la possibilità di successo pari ad un “testa o croce”.

Nei vari report in uscita in questi giorni si parla molto del mondo tech, che è stato protagonista assoluto delle performance di borsa degli ultimi anni e la frase che più leggo è la seguente: lo scenario di tassi in salita sarà nemico del mondo tecnologico.

Va bene, quindi l’indicazione è di vendere? Beh fosse facile, anche perché poi se andiamo a fare delle considerazioni statistiche, si legge ben diversamente. Guardate voi stessi come si è comportato il tech in uno scenario di tassi in rialzo negli USA.

Questa volta andrà come le altre volte? Beh, la pandemia ha velocizzato tutto ed il rally del tech è stato guidato da fattori straordinari. Dire che continuerà a performare in questo modo è quantomeno improbabile. Però occhio anche a dire che TECH IS DEAD, in particolar modo quello di qualità e più Value.

Ma il mondo delle BANCHE?

Nel frattempo però ho fatto un piccolo esercizio che potrebbe tornarvi utile. Mi sembrava di ricordare che fosse proprio il settore bancario uno dei migliori nelle fasi di tassi in risalita. E allora ho provato a mettere in un grafico, il rapporto tra indice STOXX 600 e il suo sub indice BANKS. Il rapporto ho poi provveduto a confrontarlo al rendimento del bund. Il mio obiettivo era dimostrare se c’era una correlazione diretta tra andamento dei tassi e sovrapreformance del settore BANKS. Che ne dite? Esperimento riuscito?

STAY TUNED!

–

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!).