SHANGHAI LOCKDOWN: blocco economico di grande impatto

Queste sono immagini straordinarie che mostrano un traffico portuale assurdo al largo della costa orientale di Shanghai e intorno al suo porto, una città totalmente inchiodata dal duro lockdown, un blocco COVID che non la esimerà da un forte impatto finanziario.

Quello che è uno dei porti più trafficati del mondo, subisce dunque indirettamente il duro blocco con milioni di persone a cui è vietato uscire di casa.

Le immagini, tratte dal sito Web MarineTraffic, che traccia le posizioni in tempo reale di una serie di navi in acque internazionali, mostrano enormi code intorno al porto di Shanghai. Migliaia di navi che cercano di approdare, manovrare, attraccare. Un caos assoluto. I punti verdi nella foto sopra sono navi mercantili in transito, mentre i punti rossi rappresentano le petroliere. Andate anche voi sul sito sopra citato e guardate con lo zoom lo stato dell’arte. Credetemi, l’immagine qui sopra non spiega in modo esauriente la situazione.

Gli esperti hanno espresso preoccupazione per l’impatto del blocco di Shanghai sulle catene di approvvigionamento globali, in particolare per quanto riguarda i ritardi e l’aumento dei costi. Shanghai è un nodo commerciale fondamentale. In un contesto geopolitico come quello attuale, poi, diventa ancora più determinante.

Le code delle navi hanno raggiunto livelli incredibili. Si stimano almeno 500 grossi navi cargo che non riescono ad entrare in porto, circa 3 milioni di container che non possono essere caricati e/o scaricati. Ho letto stime di 300 miliardi di PIL fermo, lì, in mare, in attesa. Se guardiamo alla sola Cina significa circa un 6% dell’export totale. Sicuri che tutto questo non avrà impatti su mercati, economie e aziende?

Un ulteriore tassello a tutte le problematiche del momento. Sembra che tutto inizi a girare male. Vediamo se il “miracolo” continua oppure no, anche perchè è chiara l’implicazione globale del fenomeno. Un esempio? Prendiamo APPLE. Questa slide vi spiegherà qualcosa…

Quindi nono solo materie prime, ma anche SUPPLY CHAIN. Siamo daccapo signori…

(…) Half of Apple’s 200 top suppliers have facilities in and around Shanghai, where COVID-related lockdowns and traffic restrictions are disrupting a wide swathe of business activities, a Nikkei Asia analysis has found. (…) The Supplier List is normally released annually and covers 98% of Apple’s spending on materials, manufacturing, and assembly of its products. The 2021 edition highlights how Shanghai — better known as a financial hub — is also becoming critical to the global tech and automotive supply chains. Most of these suppliers, moreover, serve not only Apple but also global and domestic tech giants from Google, Microsoft and Intel to Huawei, Xiaomi and Oppo. (….) [Source]