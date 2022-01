MERCATI: VIAGGIO all’inferno e RITORNO

La giornata di oggi è stata la perfetta immagine del nuovo “mood” del mercato. Una giornata che sembrava votata all’APOCALYPSE NOW e che poi in close è stata protagonista di un sontuoso recupero. Guardate il Nasdaq che addirittura mi chiude in positivo con un recupero di 700 punti.

Presto ovviamente per dire che il peggio è passato, però siamo onesti, chi si poteva immaginare un gennaio così pesante? Certo, era noto che i mercati erano tirati ma una reazione così rapida e violenta al cambio di politica monetaria della FED non era così scontata. Intanto però l’inizio 2022 non è stato proprio brillantissimo.

ASSET CLASS TOTAL RETURN 2022

Si salva qualche emergente e il resto in profondo rosso. Ma questo ribasso è così giustificato oppure si omettono le potenzialità degli utili aziendali del 2022?

STAY TUNED!

–

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!).