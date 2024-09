CINA: vera ripresa oppure illusione momentanea?

Nei giorni passati ho più volte parlato della Cina e degli stimoli di politica monetaria in arrivo, e delle conseguenze che avremmo potuto vedere. Detto, fatto.

Boom del CSI300, (+15% in una settimana), torna l’euforia ma soprattutto si vanno in fretta e furia a chiudere le posizioni SHORT che hanno dominato il mercato negli ultimi mesi. Short che hanno ovviamente condizionato le quotazioni, oltre che il sentiment ed i flussi finanziari.

Negli ultimi giorni, quindi, i mercati finanziari hanno reagito con entusiasmo alle mosse della Banca centrale cinese, che ha ridotto i coefficienti di riserva di liquidità e tagliato i tassi di interesse. Ma è una euforia così motivata nel breve termine? Questo ottimismo potrebbe rivelarsi prematuro e, oserei dire, pericolosamente miope.

Perchè una cosa è stimolare l’economia, ma poi bisogna fare in modo che i consumi ripartano in pianta stabile. Le misure di stimolo monetario resteranno delle dosi di metadone che cercherà di curare un’economia drogata dalla grande bolla immobiliare. Ma senza una base solida – leggasi: una domanda interna robusta – il rischio di dare luogo ad uno sforzo inutile, è sempre dietro l’angolo.

I numeri non mentono (ma possono ingannare).

Diamo un’occhiata ai fatti:

Il debito complessivo cinese è quasi tre volte il PIL.

La domanda interna rappresenta solo il 53% del PIL, contro il 75% delle economie avanzate.

L’indice PMI di HSBC è ai minimi dal 2014

Questi dati dipingono un quadro ben diverso da quello che il governo cinese vorrebbe farci credere. La realtà è che l’economia del Dragone è in affanno, stretta tra un debito monstre e una domanda interna asfittica.

L’effetto boomerang delle politiche economiche cinesi

Le recenti mosse della Banca centrale rischiano di essere un palliativo che non cura la malattia. Anzi, potrebbero addirittura peggiorare la situazione. Come? Incoraggiando ulteriori investimenti in settori già saturi, come le infrastrutture e il real estate. Il risultato? Un’offerta ancora più in eccesso che, non trovando sbocco interno, si riverserà sui mercati internazionali. E indovinate un po’? Questo innescherà inevitabilmente reazioni protezionistiche da parte degli altri paesi.

Insomma, come potete capire, ci sono questioni di equilibri politici ed economici in ballo. Questo non vuole assolutamente dire che gli stimoli siano sbagliati e tutto finirà come neve che si scioglie al sole, ma semplicemente che non basta lo stimolo monetario. Ci vuole di più. Ma conoscendo Pechino, non so perchè ma li vedo MOLTO meno sprovveduti di quanto possiamo pensare.

Sicuramente il Partito Comunista Cinese continuerà sulla strada degli stimoli all’offerta, cercando disperatamente di avvicinarsi all’obiettivo di crescita del 5% del PIL. Ma sarà come mettere un cerotto su una falla nella diga: potrà reggere per un po’, ma alla lunga il sistema crollerà sotto il peso delle proprie contraddizioni se non si interverrà a sostegno del sistema in modo più strutturale.

Intanto però l’economia cinese corre verso il 5% che non fa poi nemmeno troppo schifo, le valutazioni delle azioni cinesi in borsa sono abbastanza ridicole, ma non possiamo anche negare che dietro i numeri luccicanti e le promesse roboanti, si nasconde una realtà ben più complessa e preoccupante. E ricordatevi: in economia, come nella vita, se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è.

P.S. Con le elezioni americane alle porte, incrociamo le dita sperando che il prossimo inquilino della Casa Bianca non decida di giocare a “chi ce l’ha più grosso” con la Cina. Perché in quel caso, cari miei, saremo davvero nei guai.

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!).