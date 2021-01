BITCOIN: preparatevi a perdere tutti i vostri soldi

“Prepare to lose all your money”. Una frase che già detta così, un po’ intimorisce. Se poi a dirla è la FCA (che nulla a che vedere con Fiat Chrysler per la cronaca), vale a dire l’autorità di regolamentazione britannica, un po’ attenzione, magari la merita.

E quale sarebbe l’asset class in oggetto? Proprio le criptovalute, in primis il Bitcoin. La frase completa dettava così:

“If consumers invest in these types of product, they should be prepared to lose all their money.”( U.K. Financial Conduct Authority)

In realtà il monito deve essere non solo in chiave “criptovalute” ma soprattutto in quelle società “che offrono investimenti in criptoasset, o prestiti o investimenti collegati a criptovalute, che promettono rendimenti elevati”.

Occhio quindi, non intendetelo come la denuncia della “fine della storia”. Infatti volevo ricordarvi che le banche centrali, praticamente le più importanti, stanno accelerando sui loro programmi di creazione di valuta digitale (Central Bank Digital Currency, CBDC). Ci sono certamente considerazioni di sicurezza e di efficienza nel sistema dei pagamenti, ma il grande obiettivo delle CBDC è di politica monetaria e di politica tout court. Le valute digitali ufficiali saranno, potenzialmente, l’arma nucleare definitiva contro la deflazione e saranno senza dubbio una realtà per i prossimi anni (secondo voi come mai ne parliamo così spesso qui su I&M?).

Resta il grande problema che è tremendamente difficile poter stabilire un fair value al Bitcoin. Però è certo che ora è sopravvalutato, ha avuto un rally estremamente ed eccessivamente positivo e che bisognava aspettare un qualcosa che accendesse la bordata correttiva.

Vediamo fin dove arriverà, questa correzione. E la volatilità sulle criptovalute non potrà certo sorprenderci. Lo sappiamo, e quindi abbiamo la consapevolezza di cosa rischiamo comprando ora Bitcoin. Nel bene e nel male.

Bitcoin weekly chart (ma è così disastrato questo grafico?)

STAY TUNED!

Danilo DT

