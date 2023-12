GRAFICO SP500: doppio massimo, ma con una grande opportunità

Chiudiamo l’anno con un grafico, quello che forse rappresenta IL GRAFICO, il benchmark che tutto il mondo guarda e monitora con attenzione. Quello che diventa un riferimento per gestori ma anche per i trading system. Quello che è una cartina tornasole ed una bussola per gli investitori.

Credo non ci siano molte cose da dire. Classico doppio massimo a seguito di un rally importante, oltre il 37% dai minimi di ottobre 2022.



Le dinamiche ve le ho già spiegate, la logica porta ad un movimento correttivo anche visto il livello di ipercomprato su scala weekly ( e non ha la stessa valenza di quello in scala daily). Ma fate bene attenzione. Se capita la rottura al rialzo e la conferma tecnica, dovremo abituarci ad un nuovo mondo. Questo. Sperando che sia beneaugurale per tutti. Buon 2024.

Danilo DT

Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto. Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se sei interessato agli argomenti qui espressi e vorresti approfondirli, contattami!

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!).

ℕ𝕦𝕠𝕧𝕠 𝕔𝕒𝕟𝕒𝕝𝕖 𝕀ℕ𝕊𝕋𝔸𝔾ℝ𝔸𝕄 𝕔𝕠𝕟 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕖𝕟𝕦𝕥𝕚 𝕖𝕤𝕔𝕝𝕦𝕤𝕚𝕧𝕚

𝕋𝕒𝕜𝕖 𝕒 𝕝𝕠𝕠𝕜!

Segui il canale Intermarketandmore su WhatsApp